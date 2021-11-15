Адвокат обвиняемого в госизмене Сафронова появился в базе розыска МВД

Адвокат Павлов, защищающий Сафронова по делу о госизмене, включен в базу розыска МВД

Адвокат Иван Павлов (включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента), представляющий интересы советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене, появился в базе розыска МВД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку ведомства.

Павлов Иван Юрьевич, 1971 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса России, отмечается в базе.

28 октября юрист в своем Telegram-канале сообщил, что он объявлен в розыск по делу о разглашении данных следствия. Об этом он узнал от своего подзащитного Сафронова, которому рассказал следователь.

Сотрудники ФСБ задержали Павлова 30 апреля. Его обвинили по статье 310 («Разглашение данных предварительного расследования») УК РФ. В Следственном комитете России заявили, что он без согласия следователя передал газете «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. В сентябре адвокат покинул Россию из-за невозможности заниматься профессиональной деятельностью в связи с уголовным преследованием.

В ноябре Минюст России включил Павлова в реестр иноагентов. Он собирается обжаловать присвоение ему этого статуса.