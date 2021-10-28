Адвоката обвиненного в измене советника главы «Роскосмоса» объявили в розыск

Адвоката обвиненного в измене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова объявили в федеральный розыск. Об этом в четверг, 28 октября, в своем Telegram-канале сообщает адвокат Иван Павлов.

По словам Ивана Павлова. он объявлен в розыск по делу о разглашении данных следствия. Он заявил, что ни ему, ни его адвокатам с июля не поступали вызовы к следователю, а его местонахождение можно было установить с помощью телефонного звонка.

Защитник сообщил, что узнал об объявлении себя в розыск от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь Чабан.

14 октября сообщалось, что Минюст направил представление в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Ивана Павлова, заявившего, что он вынуждено покинул Россию.

Сотрудники ФСБ задержали Павлова 30 апреля. Его обвинили по статье 310 («Разглашение данных предварительного расследования») УК РФ. В Следственном комитете России заявили, что он без согласия следователя передал газете «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Павлову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и интернетом.