Показано внутреннее убранство самолета Aurus

На авиасалоне Dubai Airshow 2021, который проходит в Дубае (ОАЭ) с 14 по 18 ноября, представили самолет Superjet в новой бизнес-версии Aurus Business Jet (ABJ) и показали внутреннее убранство VIP-салона. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что впервые лайнер продемонстрировали летом 2021 года на МАКС (Международный авиационно-космический салон) в Жуковском, тогда самолет назывался SBJ. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, новая конфигурация внутреннего убранства салона доработана совместно с российским люксовым брендом Aurus, который добавил ряд стилистических решений.

Так, самолет поделен на три изолированных отсека — обеденную комнату, переговорную и спальню. Также на борту есть кабины пилотов, душевая, туалет и кухня. Для дополнительного комфорта пассажиров установлены плазменные панели и работает высокоскоростной интернет.

Все интерьерные работы по салону, включая материалы, проектирование, интеграцию и производство оцениваются примерно в 900 миллионов рублей. Кроме того, лайнер оборудован дополнительной топливной системой, увеличивающей дальность полета до 7,2 тысячи километров, что позволяет ему преодолевать расстояние от Москвы до Владивостока без подзаправки.

Ранее в ноябре внутреннее оснащение самолета Aurus cняли на видео во время Dubai Airshow. На опубликованном ролике видно, что в салоне самолета шесть посадочных мест — рядом с каждым из них можно развернуть стол для еды или работы. Во время выставки он накрыт для приема пищи — на столе стоят бокалы, тарелки и другие столовые приборы. Также внутри воздушного судна есть телевизор.