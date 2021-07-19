Влюбленным парам предложат пожениться в путешествии за девять миллионов рублей

Фирма Space Perspective из американского штата Флорида к 2024 году будет готова предложить влюбленным парам пожениться во время путешествия в специальной капсуле на высоте 30 километров над землей. Об этом пишет Observer.

Полет на капсуле, которую поднимает в стратосферу огромный шар размером с футбольное поле на высоту 30 километров, обойдется в 125 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей). Путешествие будет длиться около шести часов.

Во время полета пассажиры смогут любоваться 360-градусным обзором Земли, также для их удобства в капсуле будет находиться ванная комната, бар и бортовой Wi-Fi. Скорость аппарата будет небольшой — около 12 миль в час (пять метров в секунду) — это сделано для комфорта и релаксации туристов.

Space Perspective начала продавать билеты в конце июня — отмечается, что на 2024 год они уже полностью распроданы. Тем не менее туристы еще могут приобрести места на 2025 год.

Ранее, в марте, экзотическая вилла Sanglung, расположенная на острове Бали, оказалась самой востребованной среди туристов на курорте. Фото роскошного убранства объекта размещения появились в сети. Вилла расположена на склоне холма в северной части острова, откуда открываются панорамные виды на мангровые леса и океан.