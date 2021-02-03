Показано роскошное убранство люксовых кабин для пассажиров самолета

Авиакомпания JetBlue представила новые люксовые кабины для пассажиров рейсов в Великобританию. Фото роскошного убранства опубликованы на сайте авиаперевозчика.

Перевозчик планирует уже этим летом осуществлять перелеты с обновленными дизайном (Mint-Suite). Путешественники смогут расположиться в полете на широких кожаных сиденьях, а также воспользоваться подушками с эффектом памяти, «умными» матрасами, 17-дюймовыми экранами и многим другим.

Каждая кабина будет оборудована раздвижной дверью, чтобы у туриста была возможность уединиться во время полета. Персональное место будет оборудовано беспроводными зарядками, настраиваемым освещением и специальными местами для хранения вещей и одежды.

Вдобавок авиакомпания показала фото новых студий для двух пассажиров (Mint-Studio), где помимо удобств будет представлена огромная кровать и 22-дюймовый телевизор — там будет еще больше места для размещения отдыхающих, а также зеркальный туалетный столик и стол для работы.

JetBlue отмечает, что уделяет большое внимание безопасности и комфорту пассажиров, а также членов экипажа. В связи с этим ношение индивидуальных средств защиты на борту самолета обязательно, также будут приняты некоторые ограничения по сервировке и подаче еды.

Ранее появилась новость о создании российского онлайн-сервиса по бронированию частных самолетов. Авиакомпания S7 впервые выступила с таким предложением. Пока путешественникам будут доступны только перелеты по России.

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