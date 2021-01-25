В России впервые появится онлайн-сервис для бронирования частных самолетов

Российская авиакомпания S7 впервые в России запустит онлайн-сервис для бронирования частных самолетов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Согласно опубликованной информации, теперь пассажирский лайнер сможет забронировать любой человек — достаточно выбрать направление, класс обслуживания и дату. Пока путешественникам будут доступны только перелеты по России с вылетом из Москвы и прилетом в Москву, однако компания планирует расширять географию сервиса.

«Стать владельцем личного самолета, хоть и на время, — уникальный опыт, который мы очень рады предложить путешественникам. Полететь вместе с гостями на свадьбу или день рождения, корпоративный выезд, матч любимой спортивной команды, концерт — найдется масса поводов», — говорится в объявлении перевозчика.

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Кроме того, как объяснил заместитель генерального директора по продажам S7 Group Игорь Веретенников, сервис старались сделать максимально доступным, установлена даже фиксированная стоимость перелета. «Чем больше компания соберется, тем выгоднее лететь каждому пассажиру», — уточнил он и добавил, что цена рейса будет рассчитываться исходя из направления, класса обслуживания, затрат на топливо и парковки в аэропорту.

На данный момент желающим доступны к бронированию лайнеры Airbus A319 Extra Edition, где в бизнес-классе с комфортом могут разместиться 24 человека, а в экономклассе — 72. Заявку нужно оформить не позднее чем за пять рабочих дней до предполагаемого вылета.

В ноябре 2020 года отдыхающий в Ялте россиянин нанял вертолет, чтобы купить фастфуд на материке. Мужчина заказал борт, на котором его представитель слетал в Краснодар, добрался до McDonald’s, купил около 20 позиций из меню и вернулся в Крым. Чартерный рейс обошелся туристу в 200 тысяч рублей, а сам заказ — примерно в четыре тысячи.