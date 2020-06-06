Россияне застряли за границей и заказали частный самолет домой

Группа россиян заказала частный самолет, чтобы вернуться домой из Черногории. Границы по-прежнему закрыты, поэтому застрявшие в чужой стране люди решили организовать чартерный рейс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Борт на 30 человек полетит в Черногорию и отвезет туда резидентов страны, а обратно в самолете уже будут пассажиры, направляющиеся в Москву. Таким образом воссоединится около 15 семей, в основном к своим близким собираются жены и пожилые люди.

Канал пишет, что среди застрявших также есть беременная женщина. Она живет в Черногории, где у нее остался муж. В Москве она сидит с февраля (приезжала в гости к тете) и при себе у женщины только зимняя одежда.

«Для госбюджета это будет стоить абсолютно ничего. Конечно, здесь основное — суметь достичь договоренности между государствами», — заявил правозащитник Иван Мельников. В остальном все готово: самолет найден, деньги собраны, отмечает он.

С подобной ситуацией столкнулись многие туристы из России, которые не смогли вернуться из других стран в связи с ограничительными мерами. Так, россияне, застрявшие в Турции, даже собирались организовать протест около здания российского консульства в Анталье, однако их планам помешала местная полиция.

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