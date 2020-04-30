Украинцев отказались вывозить из Африки и предложили им обратиться к России

Украинских туристов отказались вывозить из африканского Занзибара, предложив им обратиться за помощью к российскому посольству. Об этом «Ленте.ру» рассказала одна их застрявших на острове россиянок.

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По словам девушки, сейчас на острове находятся 127 россиян и туристы из других стран, в том числе, украинские.

«Их ситуация еще хуже нашей. Если некоторым из нас — примерно процентам двадцати — оказали материальную помощь, им помогают еще меньше. И сказали, что пока не собираются никого вывозить, предложив обратиться за помощью к российскому посольству», — рассказала туристка.

Девушка отметила, что многие россияне, застрявшие на острове, тоже находятся в бедственном положении. Некоторые потеряли работу и остались без средств к существованию — люди планировали провести на острове пару недель, а задержались на полтора месяца. Эвакуационный рейс, который должен был забрать россиян с острова, переносился уже несколько раз, дата вылета туристов остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что застрявшая в Малайзии россиянка родила ребенка на улице, не дождавшись эвакуационного рейса на родину. Женщина и ее супруг не получили помощи от консульства.

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