Застрявшие в Китае россияне пожаловались на бездействие властей. Их рассказ приводит издание «Искрá» в «Яндекс.Дзен».

Отмечается, что представители консульств России в ответ на обращения лишь имитируют деятельность. В частности, оповещения о вывозных рейсах происходит лишь за сутки до вылета, в результате чего не все граждане успевают добраться вовремя. Автор считает, что дипломаты «производят впечатления каких-то дауншифтеров от чиновничества».

Кроме того, отмечается неразбериха и в других организационных моментах: информация передается в заблокированном в Китае мессенджере Telegram, вывозят группами только жителей определенных регионов. Некоторые проблемы возникли и с проживанием в гостиницах: китайцы решили переселить всех русских в дорогую гостиницу (4 тысячи рублей в сутки со скидкой, о которой договорилось консульство), где решили каждого проверить на коронавирус.

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29 марта Китай заявил об окончании распространения эпидемии в стране. С декабря 2019-го от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4633 человека, зарегистрировано 84 021 случай заражения.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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