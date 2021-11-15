В Кремле ответили на вопрос о главе ФСБ Бортникове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о главе Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александре Бортникове, которому 15 ноября исполнилось 70 лет. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что Бортников продолжает работу на посту руководителя ведомства, но затруднился ответить на вопрос, продлен ли срок его службы.

«Не могу ответить точно по сроку, на какой срок продлили, это мне нужно уточнять», — заявил Песков.

Александр Бортников занимает пост директора ФСБ России с мая 2008 года.

Летом 2021 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому предлагается разрешить маршалам, генералам и адмиралам служить после 70 лет.