Путин предложил обдумать увеличение срока службы для офицеров

Вопрос о продлении предельных сроков службы для офицеров может быть решен положительно, но проблему нужно как следует изучить. Об этом глава государства в четверг, 15 июня, заявил во время прямой линии.

«Если имеется в виду срок службы по призыву, то не будет. А если имеется в виду срок службы офицеров, то нужно подумать. Я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы срок службы для них был бы продлен. Надо изучить, подойти к вопросу серьезно, проанализировав все "за" и "против", но в целом это возможно», — сказал Путин.

На данный момент предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии, адмиралов флота, генерал-полковников и адмиралов — 65 лет, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров и контр-адмиралов — 60 лет, полковников и капитанов 1-го ранга — 55 лет, для прочих военнослужащих — 50 лет.

Ранее 15 июня «Коммерсантъ» сообщил о готовящемся проекте увеличения минимальной выслуги лет, достаточной для выхода военнослужащих на пенсию. По словам источников издания, порог планируется нарастить с 20 до 25 лет. Введение в действие новых правил планируют на период после президентских выборов 2018 года.