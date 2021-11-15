Женщина нашла необычный способ наказать съевшего ее трусы пса

В английском городе Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, пес породы кокапу целиком съел трусы хозяйки и выжил. Женщина нашла необычный способ наказать собаку и поделилась им с изданием Metro.

Хелен Морган рассказала, что ее питомец по кличке Чарли уже не в первый раз ворует одежду. Например, однажды он проглотил носок. Однако на носках пес решил не останавливаться и стащил из корзины для грязного белья трусы хозяйки. Увидев Чарли с нижним бельем в пасти, женщина погналась за ним. Тогда, не желая расставаться с добычей, собака проглотила трусы.

Животное пришлось срочно везти в ветеринарную клинику, где ему сделали вызывающий рвоту укол. В итоге трусы вышли наружу практически в неизменном виде. Выяснилось, что Чарли съел стринги. Это, по мнению врачей, было большой удачей: если бы пес проглотил вещь большего размера, последствия могли оказаться тяжелее.

Лечение всеядного пса обошлось паре в 250 фунтов стерлингов (24,1 тысячи рублей). Вернувшись из клиники, британцы нашли нестандартный способ наказать Чарли: повязали ему шейный платок с надписью «Похититель трусиков».

Ранее сообщалось, что пес породы чихуахуа съел паспорт хозяйки за несколько часов до ее свадьбы. Женщина смогла поменять документ за 40 минут и успела замуж.

