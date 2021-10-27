Россиянка за 40 минут поменяла съеденный паспорт и успела замуж

В Мурманске невеста за 40 минут восстановила погрызенный псом паспорт и не опоздала в ЗАГС

В Мурманске россиянка успела поменять съеденный собакой за несколько часов до свадьбы паспорт и благополучно вышла замуж. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по Мурманской области.

Василий и Анастасия Балуевы готовились к свадьбе. Перед торжеством невеста решила сходить в магазин — она оставила свой паспорт дома на тумбочке и ушла. Когда Анастасия вернулась, она обнаружила, что ее пес породы чихуахуа Конор погрыз документ.

Счет шел на минуты, и Василий срочно отправился в ЗАГС и рассказал о случившемся. Регистрировать брак с погрызенным паспортом отказались и посоветовали мужчине обратиться в полицию. Тогда влюбленные пришли в отделение полиции, где им помогли восстановить документ — уже через 40 минут новый паспорт Анастасии был готов, и благодаря этому пара не опоздала на регистрацию.

«Несколько страниц четвероногий хулиган оторвал, остальное превратил в бумажную требуху. Пребывая в шоковом состоянии, как потом оказалось, одновременно будущие супруги подумали: свадьбы не будет, наверное, не судьба. Они очень расстроились, ситуация виделась безвыходной», — рассказали в полиции.

В итоге жених и невеста вовремя пришли в ЗАГС и благополучно поженились. По словам представителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области, в индивидуальном порядке проверка данных и восстановление документа может проводиться очень быстро.

Ранее сообщалось, что в Великобритании прожорливая кошка по кличке Минни съела цветы, отравилась и едва не сорвала свадьбу хозяев. В итоге животное успешно прооперировали и вскоре после свадьбы вернули домой.