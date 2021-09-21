Девушка нашла способ остаться дома и одновременно побывать на свадьбе подруги

Сара Редингтон нашла способ остаться дома в Лондоне и одновременно побывать на свадьбе подруги в Канаде. Об этом сообщает LADbible.

Невеста из Канады, Бриттани Смит Галлант, рассказала, что очень расстроилась, когда из-за ограничений на перемещения по миру, связанных с пандемией, близкая подруга из Лондона не смогла прилететь на свадьбу. Девушка лишилась не только возможности разделить праздник с близким человеком, но и подружки невесты. Жених Галлант, Джеффри, нашел способ порадовать будущую жену и связался с компанией, которая создала 3D-голограмму Редингтон.

Во время праздника британка неожиданно появилась и удивила невесту. Для того, чтобы реализовать задуманное, Редингтон в три часа ночи поехала в студию в Лондоне, из которой организовали трансляцию и связь с Канадой в режиме реального времени.

«Это было что-то невероятное! Сара будто стояла передо мной, хотя это была всего лишь голограмма», — рассказала потрясенная невеста. Она добавила, что благодаря этому праздник полностью удался.

Ранее сообщалось, что невеста сделала жениху трогательный сюрприз и расплакалась. Сразу после свадьбы она отвезла его в дом престарелых, где находились его бабушка и дедушка.