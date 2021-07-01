Жених и невеста сыграли свадьбу в больнице ради тяжело больной дочери

В британском городе Бристоль родители тяжело больной девочки поженились в детской больнице, в которой она проходит лечение. Об этом сообщает издание Metro.

Карим и Луиза Резаи (Karim и Louise Rezaie) мечтали, чтобы их шестимесячная дочь по имени Лайла, присутствовала на их свадьбе. После рождения девочки зимой 2021 года, у нее диагностировали CHARGE-синдром. Из-за редкого заболевания она вынуждена постоянно находиться в больнице.

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21 мая 2021 года пара поженилась в Бристольской детской больнице. «Сначала мы думали, что ограничимся приглашением священника для проведения церемонии. Однако команда организаторов подготовила для нас настоящий праздник», — рассказал Карим. Палата была украшена воздушными шарами и цветами, а на столе стоял большой свадебный торт.

По словам родителей, праздник получился одновременно радостным и грустным, потому что девочка чувствовала себя не очень хорошо, но была рада видеть мать и отца. Врачи сообщили, что супруги смогут забрать Лайлу домой через несколько недель или месяцев, в зависимости от ее состояния.

CHARGE-синдром — редкое врожденное аутоимунное заболевание, которое характеризуется патологиями развития различных органов.

Ранее сообщалось, что в США женщина вышла замуж в больнице ради смертельно больного отца. У мужчины диагностировали терминальную стадию рака.

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