Россиянам назвали главную причину взрывов газа в жилых домах

Взрывы газа в жилых домах главным образом происходят из-за нелегальных перепланировок и блокировок вентиляционных каналов. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме, адресованном помощнику президента России Максиму Орешкину, передает ТАСС.

Как отметил Кутепов, по вышеназванным причинам происходят около 85 процентов взрывов бытового газа. Он предложил внести изменения в законодательство, «связанные с необходимостью согласования проекта перепланировки в части системы инженерно-технического обеспечения, предназначенной для выполнения функций газоснабжения, со специализированной организацией».

По данным МЧС, с сентября 2021 года в России произошло почти 20 взрывов газа. 10 ноября газ взорвался в Симферополе, в девятиэтажном жилом доме на улице Лермонтова.

Ранее главный редактор портала «Энерговопрос.ру» Михаил Козырев заявил, что массовая установка в квартирах россиян электрических плит позволит предотвратить взрывы газа в жилых домах. Проблему в таком случае удастся решить за 15 лет, уточнил он.