В России возбуждено дело из-за незаконной охоты судьи, пристава и сотрудника ФСБ

В Якутии возбудили уголовное дело после незаконной охоты на особо охраняемой природной территории в Нюрбинском районе выскопоставленных лиц — российского судьи, пристава и сотрудника ФСБ. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«При возбуждении уголовного дела установлено, (...) что на территории республиканского резервата Сюгджэр выявлен факт незаконной добычи 12 туш дикого северного оленя с обнаружением базы охотников», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура республики и передала в Нюрбинский межрайонный следственный отдел.

Инцидент произошел во вторник, 9 ноября, в десяти километрах от приграничной территории резервата Сюгджэр. У председателя Нюрбинского районного суда Дмитрия Иванова, сотрудника ФСБ Арнольда Герасимова и судебного пристава Григория Иванова изъяли оружие, боеприпасы, 13 туш оленя и одного соболя. На допросе охотники заявили, что они заблудились из-за пурги и не знали, что находятся в охраняемой местности.