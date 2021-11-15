В Шерегеше появится новый горнолыжный кластер

Сеть отелей Azimut начнет строительство нового горнолыжного кластера в Шерегеше в 2022 году. Об этом говорится в пресс-релизе, попашем в распоряжение «Ленты.ру».

Известно, что сотрудники компании представили мастер-план курорта и горной арены на деловом Форуме, который состоялся в рамках открытия горнолыжного сезона в Шерегеше 13 ноября. В мероприятии, в частности, приняли участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, председатель Совета директоров Azimut Hotels Александр Клячин и другие.

Начало строительства курорта начнется летом 2022 года и завершится в октябре 2024 года. В рамках 1-го этапа работ в секторе «Азимут» появятся четырехзвездочная гостиница на 150 номеров со спа-центром, бассейном, точками общепита и торговли, барами и прокатами общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров. Планируется также строительство апарт-отеля.

Объем инвестиций в возведение гостиничного комплекса составит до четырех миллиардов рублей. Отмечается, что архитектурную концепцию проекта разрабатывает бюро «Цимайло, Ляшенко и Партнеры». Проект «Большой Шерегеш» инвесторы реализуют в партнерстве с ВЭБ.РФ при поддержке Администрации Кемеровской области и Ростуризма.

Ранее появилась информация о том, что на северных склонах горы Чатыр-Даг в Крыму также могут построить горнолыжный курорт. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал, что министерство объявило тендер, победитель которого должен будет определить климатическую и географическую возможность создания курорта. До это официальных исследований ни разу не проводились.