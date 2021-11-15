Россиянин на видео рассказал о своей ночевке в морге с «ожившими» покойниками

32-летний житель красноярского поселка Курагино переночевал в морге и изрезал тела четырех покойников. На видео он объяснил задержавшим его полицейским, что напал на умерших, потому что решил, что они ожили. Видео допроса задержанного опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах мужчина говорит, что он проснулся и ему показалось, что покойники встают и ходят, ему стало страшно, он взял нож и стал их резать.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова. По версии следствия, в ночь на 14 ноября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения взломал дверь морга при районной больнице, решив там переночевать. Мужчина нанес множественные телесные повреждения скальпелем и ножом четверым умершим: женщине и трем мужчинам.