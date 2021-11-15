Появились подробности нападения на российскую больницу

Погром в больнице в Тульской области устроили родственники ранее скончавшегося пациента

Погром в больнице в городе Новомосковске Тульской области устроили родственники ранее скончавшегося пациента, в отношении одного из нападавших возбуждено уголовное дело, сообщают «Тульские новости».

Инцидент произошел 14 ноября. По информации источника, четверо мужчин кавказской национальности ворвались в медучреждение и напали на охранника. Сотруднику удалось нажать тревожную кнопку.

Злоумышленники сломали дверь и телефон. По сведениям источника, двое из устроивших погром в больнице являются братьями.

В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что в поисках ночлега он взломал морг и повредил скальпелем четыре тела.