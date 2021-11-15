Россиянин взломал морг ради ночлега и повредил четыре тела

В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что в поисках ночлега он взломал морг и и повредил скальпелем четыре тела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел в Курагинском районе на юге края. Ночью россиянин 1989 года рождения в нетрезвом состоянии искал место для ночлега. Он взломал входную дверь в морг при районной больнице. Находясь там, он повредил скальпелем четыре тела умерших.

Заявление о взломе поступило от медиков. Мужчину удалось найти через несколько часов, им оказался ранее не судимый местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве над телами умерших.

Накануне в городе Новомосковске Тульской области группа неизвестных мужчин ворвалась в здание городской клинической больницы и устроила погром. Четверо злоумышленников напали на охранника медучреждения, а также сломали дверь и разбили телефон в приемном отделении. По предварительным данным, никто из медицинского персонала не пострадал.