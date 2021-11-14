Неизвестные ворвались в российскую больницу и устроили погром

В городе Новомосковске Тульской области группа неизвестных мужчин ворвалась в здание городской клинической больницы и устроила погром. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в вечер воскресенья, 14 ноября. Четверо злоумышленников напали на охранника медучреждения, а также сломали дверь и разбили телефон в приемном отделении. По предварительным данным, никто из медицинского персонала не пострадал. На меcте происшествия работают сотрудники полиции. Местные СМИ сообщают, что ворвавшиеся — родственники одного из пациентов больницы.

Ранее в селе Кулуево Аргаяшского района Челябинской области подростки пробрались в дом соседей и разгромили его, убили двух куриц и пытались поджечь собаку. Они вынесли технику и личные вещи, а также многое сломали. Хозяева дома вызвали полицию, школьников быстро нашли.