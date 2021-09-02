Военные США разломали технику и устроили погром перед уходом с афганской базы

Военнослужащие США сняли на видео, как они разломали технику и устроили погром на военной базе в Афганистане перед уходом из страны. Видеоролик, предназначенный для личного пользования, опубликовал предполагаемый американский военный на своем YouTube-канале, вскоре после чего ограничил к нему доступ.

На ролике американцы в военной форме ломают приборы в бронированном автомобиле и разбивают стекло у джипа с маркировкой НАТО. На нескольких частях ролика запечатлены моменты, когда военные выламывают двери на предполагаемой военной базе, где ранее квартировались, а также катаются по ее территории на велосипедах.

В полной версии ролика присутствует отдых — курение табака и питье некой шипучей жидкости, напоминающей шампанское, а также засняты туалеты, до краев переполненные нечистотами и туалетной бумагой.

В том же видео военные разгоняют толпу у аэропорта Кабула, при этом стреляют поверх голов и в землю. Видео заканчивается демонстрацией портретов погибших в Афганистане американских военнослужащих.