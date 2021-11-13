Стала известна судьба бросившей детей в машине с дальнобойщиком россиянки

Стала известна судьба жительницы Иваново, которая несколько дней назад бросила двоих малолетних детей в машине с дальнобойщиком. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ивановской области.

8 ноября в день, когда россиянка оставила детей, ее сбил автомобиль во Владимире. От полученных травм женщина скончалась. Дети помещены в приемную семью, разыскиваются их родственники.

Как пишет «Российская газета», у женщины было психическое расстройство, она проходила лечение в больнице. На выходные ее отпустили домой, она взяла детей и уехала с ними.

Ранее сообщалось, что в Иваново водитель-дальнобойщик согласился подвезти до Подмосковья женщину с двумя маленькими детьми, но до места назначения россиянка не добралась и сбежала, оставив детей в машине. На подъезде к Орехово-Зуево женщина вышла из машины в туалет и исчезла.

Дальнобойщик провел с детьми пять часов и обратился в полицию. По его словам, восьмилетняя девочка и ее трехлетний брат плохо разговаривают. Кроме того, мальчик почему-то был без обуви.