Появились подробности о бросившей детей в машине дальнобойщика россиянке

Оставившая двух маленьких детей в машине дальнобойщика жительница Иванова в дороге вела себя неадекватно. Об этом рассказал сам дальнобойщик РЕН ТВ.

Мужчина отметил, что в тот день подобрал семью на дороге, поскольку завершал рейс — ему надо было из Зарайска до Орехово-Зуево довезти трубу. «По дороге я с ней не общался, потом она уже начала разговаривать, когда я на разгрузку встал. И тогда неадекватно себя начала вести — и по отношению к детям, лупила их», — вспомнил подробности произошедшего дальнобойщик.

Всего с брошенными детьми мужчина провел около пяти часов. Он предположил, что несовершеннолетние не в первый раз оставались одни. Другой дальнобойщик рассказал ему, что видел жительницу Иванова. Тому россиянка заявила, что у нее нет никаких детей.

Сейчас женщину разыскивает полиция.

Ранее стало известно, что семья опекунов в алтайском селе Заковряшино систематически избивала четырех приемных детей. Уставшие терпеть побои мальчики сбежали. Позже детей нашли и отправили в один из местных приютов

