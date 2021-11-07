Захотевшая обратно в детдом 14-летняя россиянка сбежала из приемной семьи

На Урале приемные родители били девочку, та сбежала из семьи и захотела обратно в детдом

Захотевшая обратно в детдом 14-летняя девочка сбежала от живущей в Среднеуральске приемной семьи и уехала в Екатеринбург. По словам подростка, приемные родители били ее и отказывали ей в еде, сообщает E1.ru.

Отмечается, что у сбежавшей девочки в приемной семье остались две маленькие сестры. Она хочет забрать их с собой обратно в детский дом. По ее словам, в детском доме «намного лучше, там одевают и кормят вовремя».

По данным СМИ, сейчас подросток скрывается в Екатеринбурге у знакомой. Она отключила телефон, поскольку опасается, что полиция увезет ее обратно к приемным родителям.

Депутат городской думы Наталья Крылова сообщила изданию, что обратилась в прокуратуру, исполнительные органы и к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области.

Ранее семья опекунов в алтайском селе Заковряшино систематически избивала четырех приемных детей. Уставшие терпеть побои мальчики сбежали. Позже детей нашли и отправили в один из местных приютов.