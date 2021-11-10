Россиянка оставила маленьких детей в машине дальнобойщика и сбежала

В Подмосковье женщина оставила маленьких детей в машине дальнобойщика и сбежала

В Иванове водитель-дальнобойщик согласился подвезти до Подмосковья женщину с двумя маленькими детьми, но до места назначения россиянка не добралась и сбежала, оставив детей в машине. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам дальнобойщика, на подъезде к Орехово-Зуево женщина вышла из машины в туалет и исчезла. Водитель пояснил, что брошенные восьмилетняя девочка и ее трехлетний брат плохо разговаривают. Кроме того, мальчик почему-то был без обуви.

Россиянин решил доставить детей в отдел полиции. Их также осмотрели медики. У девочки выявили вирусную инфекцию.

Ранее стало известно, что семья опекунов в алтайском селе Заковряшино систематически избивала четырех приемных детей. Уставшие терпеть побои мальчики в итоге сбежали. Позже детей нашли и отправили в один из местных приютов.