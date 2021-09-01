Многодетная россиянка столкнула своего девятилетнего сына в реку

Многодетная мать из Северной Осетии бросила в реку Терек своего девятилетнего сына

В Северной Осетии многодетная мать троих детей столкнула в реку своего девятилетнего сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Следственного комитета по республике.

Инцидент произошел 1 сентября в Кировском районе, в 11 утра поступило заявление в следственные органы. Ребенка удалось спасти. Следователи установили, что 39-летняя россиянка после бытовой ссоры в семье взяла своих несовершеннолетних детей и пришла к реке, после чего бросила в воду среднего мальчика.

«Увидев произошедшее, ее 11-летний сын побежал к расположенной поблизости автодороге и остановив проезжавший автомобиль, попросил водителя спасти его брата. Мужчина сразу отреагировал и вытащил из реки ребенка, которому удалось схватиться за дерево», — пояснили в СК.

Следственное управление по Северной Осетии организовали доследственную проверку, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут изучены условия проживания детей в возрасте трех, девяти и одиннадцати лет в семье, а также дана правовая оценка деятельности органов профилактики, после чего ведомство примет процессуальное решение.

Ранее в Нижнем Новгороде маленькая девочка лишилась фаланги пальца при катании со стальной горки в городском парке «Швейцария». Пострадавшую госпитализировали. Мэрия Нижнего Новгорода оказывает помощь семье ребенка. В администрации отметили, что объект, на котором произошел инцидент, демонтирован.

