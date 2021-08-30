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В российском регионе ребенок лишился фаланги пальца во время катания с горки

Девочке из Нижнего Новгорода отрубило фалангу пальца на горке в парке «Швейцария»
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Фото: Pixabay

В Нижнем Новгороде маленькая девочка лишилась фаланги пальца при катании со стальной горки в городском парке «Швейцария». Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

Пострадавшую госпитализировали. Местные медики провели онлайн-консультацию с травматологами ведущих федеральных клиник. Уточняется, что ампутированная ногтевая фаланга пальца не подлежит восстановлению. Мэрия Нижнего Новгорода оказывает помощь семье ребенка.

В администрации отметили, что объект, на котором произошел инцидент, демонтирован. В настоящее время эксплуатация горок данного производителя приостановлена. По факту произошедшего управление Следственного комитета России по Нижегородской области организовало доследственную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянам рассказали, что наибольшую опасность для детей на детских площадках представляют качели, горки-домики и песочницы. Эксперты также посоветовали судиться, если ребенок пострадал на площадке.

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