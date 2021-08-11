Россиянам рассказали об опасностях на детских площадках

Наибольшую опасность для детей на детских площадках представляют качели, горки-домики и песочницы, рассказали РИА Новости эксперты в сфере детской безопасности. Они также порекомендовали россиянам судиться, если ребенок пострадал на площадке.

По словам руководителя филиала Школы детской безопасности Анастасии Баландович, особенно опасны для детей качалки — сиденья в форме зверей, установленные на больших металлических пружинах. Большинство компаний, устанавливающих такие качели, ненадежно закрепляют пружины, поэтому ребенок может получить черепно-мозговые травмы и повреждения позвоночника.

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Горки-домики, в свою очередь, зачастую имеют пробоины и трещины в стыках. Ребенок на такой горке может пораниться, порвать одежду. Нелишним будет проверить, не валяются ли в домике шприцы, стекло и прочие опасные предметы, заявила эксперт.

Кроме того, их можно обнаружить в песочницах, предупредил врач-педиатр компании «Инвитро» Илья Жилкин. Также в песочнице можно заразиться токсокарозом, сальмонеллезом и лептоспирозом, которые передаются через мочу и фекалии больных животных, указал он. Специалист рекомендовал предостерегать детей от игр с бросанием песка друг в друга.

При обнаружении неисправностей на детской площадке нужно обратиться в управляющую компанию, пояснили эксперты. Если площадка муниципальная — в Госжилинспекцию или администрацию города. В случае получения увечий необходимо пойти в травмпункт и получить заключение о нанесенном вреде. После этого можно требовать возмещения ущерба в досудебном и судебном порядке и жаловаться в Роспотребнадзор.

В минувшем июле жительница Санкт-Петербурга заметила на детской площадке детей с особенностями развития и начала их выгонять. Россиянка рассказала, что ее ребенок испугался, увидев детей с инвалидностью, и потребовала от взрослых, чтобы те увели своих подопечных. Поведение женщины массово осудили в соцсетях.