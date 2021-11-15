Раскрыто состояние пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке

Экстренные службы: пострадавшая при взрыве на НЛМК в Липецке находится в тяжелом состоянии

Представитель экстренных служб Липецкой области в беседе с РИА Новости раскрыл подробности о состоянии женщины, которая пострадала в результате взрыва на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК).

По его данным, пострадавшая была госпитализирована в ожоговый центр. Сейчас она в тяжелом состоянии, но в сознании, находится в реанимации.

14 ноября в одном из угольных цехов НЛМК прогремел взрыв. В результате произошло обрушение кровли по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв угольной пыли. К нему могла привести неисправность электрооборудования, спровоцировавшая электрическую искру, или же разряд статического электричества.

Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту инцидента. Проверку также начал и Следственный комитет.