Троих мужчин арестовали после взрыва автомобиля в Ливерпуле

Отдел полиции Ливерпуля по борьбе с терроризмом сообщил об аресте троих мужчин в связи с взрывом автомобиля около женского госпиталя, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает телеканал ITV News.

Все мужчины в возрасте 21, 26 и 29 лет были арестованы в районе Кенсингтон британского города. По данным полиции, в результате взрыва погиб пассажир автомобиля, водитель госпитализирован. Место происшествия оцеплено, расследование продолжается. Инцидент не признан терактом, однако сотрудники отдела полиции по борьбе с терроризмом проводят расследование «из осторожности», не исключая любые версии.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 14 ноября.

Ранее в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана во время пятничной молитвы прогремел взрыв. Пострадали по меньшей мере 12 человек, включая местного муллу. Взрывное устройство сдетонировало внутри молельного дома, где находились верующие.