В кафе Казахстана прогремел взрыв

Взрыв прогремел в одном из кафе города Актау в Казахстане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на областной департамент по ЧС.

Инцидент произошел вечером 7 ноября. В результате взрыва здание оказалось полностью разрушено. Причина взрыва, а также площадь разрушения на данный момент устанавливаются. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее на складе в воинской части в Жамбылской области произошел пожар. Спустя час начались взрывы боеприпасов. Было зафиксировано не менее 10 взрывов.