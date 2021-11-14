Человек погиб при взрыве автомобиля в Ливерпуле

В британском Ливерпуле около женского госпиталя взорвался автомобиль, один человек погиб

В британском Ливерпуле взорвался автомобиль, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом местная полиция сообщила в Twitter.

Инцидент произошел около женского госпиталя, куда сразу же и доставили пострадавшего, его жизни ничего не угрожает. Ведется расследование инцидента под кураторством отдела контртерроризма.

Как сообщает Sky News, взрыв произошел утром в воскресенье, 14 ноября. Предварительно, речь идет о машине такси.

Ранее мэр африканского города Ивонн Аки-Савьерр рассказала, что более 100 человек могли погибнуть в результате взрыва, прогремевшего после столкновения бензовоза с грузовиком в столице Сьерра-Леоне, Фритауне. После ДТП очевидцы бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент начался пожар и прогремел взрыв. Сгорели десятки близлежащих домов, магазинов и автомобилей, а также автобус с пассажирами.