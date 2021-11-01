Латыш попытался убежать от полиции из-за COVID-19 и взорвал газовый баллон

Мужчина в Латвии взорвал собственный автомобиль в попытке убежать от полиции

Житель Латвии надеялся сбежать от полицейских, взорвав собственный автомобиль. Позже он попытался угнать патрульную машину, но был задержан. Инцидент произошел 31 октября. Историю передает BNS.

В Гулбенском районе Латвии патрульная служба остановила автомобиль Volkswagen, нарушивший комендантский час, введенный для пресечения распространения COVID-19. Когда полицейские приблизились к машине, чтобы узнать причину нарушения, они успели почувствовать запах газа — спустя мгновение водитель взорвал внутри салона газовый баллон. Полицейских отбросило ударной волной, а самого подрывника выбросило из автомобиля.

После взрыва нарушитель попытался угнать патрульный автомобиль. Его остановил один из полицейских, у которого мужчина чуть было не отобрал табельное оружие. Офицерам удалось вовремя вызвать подкрепление, совместными усилиями водитель был обезврежен.

По итогам инцидента одного из полицейских госпитализировали с тяжелыми травмами лица, а подозреваемый не пострадал. После задержания он заявил, что решился на содеянное из-за «COVID-19 и вакцинации». Теперь ему грозит лишение свободы до 20 лет.

18 октября главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что республика занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса.