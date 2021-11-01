Латвию призвали отказаться от критики России после приговора журналисту

Депутат ЕП Ушаков: Риге не следует критиковать Россию после приговора журналисту Алексееву

Бывший мэр Риги и депутат Европарламента Нил Ушаков призвал Латвию отказаться от критики демократии в России и Белоруссии после приговора русскоязычному журналисту Юрию Алексееву. Об этом он написал в Facebook.

«Приговор Юрию Алексееву вызывает вопросы о соблюдении главного принципа ЕС — верховенства права. А официальной Риге должно теперь быть неудобно высказываться о демократии в России и Беларуси», — подчеркнул парламентарий.

29 октября Пардаугавский суд Риги приговорил русскоязычного журналиста Юрия Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы. Алексеева признали виновным по статьям «разжигание межнациональной розни», «незаконное хранение боеприпасов» и «распространение детской порнографии». Сам журналист эти обвинения категорически отрицает и считает их абсурдными.

Алексеев также заявил, что власти Латвии проводят кампанию запугивания против русскоязычных журналистов, которые не слушаются их указаний.

