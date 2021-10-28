В ЕС порекомендовали лишить бывшего мэра Риги Ушакова депутатского иммунитета

Комитет Европарламента по правовым вопросам рекомендовал лишить депутата, бывшего мэра Риги Нила Ушакова иммунитета от уголовного преследования. Об этом сообщает агентство LETA.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Финальный вердикт парламент Европейского союза (ЕС) вынесет в ноябре.

Сам Ушаков заявил, что расследование, которое в отношении него ведут латвийские правоохранители, касается лишь самодельного бумажного альбома с вклеенной видеокамерой, который был обнаружен у него в кабинете. По словам политика, он не был в курсе присутствия там этого предмета и не пользовался им. «По-прежнему не могу понять, почему меня не признали потерпевшим», — подчеркнул он.

В октябре 2020 года генеральная прокуратура Латвии направила в Европарламент запрос о лишении Ушакова депутатского иммунитета для начала уголовного преследования. До этого латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обратилось в генпрокуратуру с просьбой предъявить экс-мэру Риги обвинение в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения.

В апреле 2019 года министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил Нила Ушакова в отставку с поста рижского градоначальника. Поводом для этого стали «неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов». Ушаков подавал жалобу о возможном злоупотреблении министром своими полномочиями, однако суд ее отклонил.