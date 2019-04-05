Защищавшего русских мэра Риги уволили

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает «Латвийский вестник».

Поводом для увольнения стали «неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов». В частности, Ушакова назвали представителем акционера общества с ограниченной ответственностью «Rīgas satiksme» («Рижское сообщение»), в которое Рижская дума вложила около 20 миллионов евро.

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«Из пояснения к консолидированному отчету о движении денежных средств следует, что денежные потоки от инвестиционной деятельности получены в результате приобретения активов, предназначенных для обеспечения функций бюджетных учреждений, получения дохода и будущих денежных потоков, а также от продажи таких активов», — отмечается на сайте.

30 января в кабинете Ушакова в здании Рижской думы, а также в доме политика прошли обыски. 11 декабря 2018 года лиц, причастных к деятельности Rigas satiksme, также обыскали. Следственные мероприятия проводились в рамках международного расследования, устроенного антикоррупционной службой Польши и латвийским БПБК. Правоохранители обратили внимание на то, что конкурсы на поставку общественного транспорта (125 троллейбусов, 20 трамваев, 175 автобусов) в 2013-2016 годах обросли подозрительными «схемами».

Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. В 2017 году он был переизбран на третий срок.

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