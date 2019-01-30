К мэру Риги Ушакову пришли с обыском

В кабинете мэра Риги Нила Ушакова в здании Рижской думы, а также в доме политика проходят обыски. Об этом в среду, 30 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Следственные действия проводят сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии.

По данным журналистов, четыре сотрудника антикоррупционного ведомства прибыли в Рижскую думу около полудня и направились в кабинет мэра. Позже они вышли оттуда в сопровождении директора юридического управления думы Яниса Лиепиньша.

На вопросы журналистов представители БПБК отвечать отказались. Из кабинета Ушакова вынесли некоторые предметы, возможно, компьютер, а также большую папку с документами.

Лиепиньш также не стал комментировать ситуацию, сославшись на то, что такие полномочия есть только у руководства думы.

Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. В 2017 году он был переизбран на третий срок. В Латвии его считают пророссийским политиком.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!