Рижский мэр Ушаков отреагировал на обыски

Мэр Риги Нил Ушаков, в рабочем кабинете и по месту жительства которого 30 января прошли обыски, заявил, что не собирается покидать свой пост, поскольку не нарушал никаких законов. Слова рижского градоначальника приводит TVNET.

«Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста. Сейчас я не буду комментировать действия Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и не вижу оснований покинуть должность председателя [Рижской] думы», — сказал Ушаков, подчеркнувший, что никаких обвинений ему предъявлено не было. Ранее к отставке мэра призвал депутат Рижской думы Вилнис Кирсис.

Рижский мэр также указал, что раскрывать подробности произошедшего не имеет права, поскольку дал подписку о неразглашении информации, отмечает LETA. Ушаков отметил профессиональность сотрудников БПБК, которые были максимально корректны.

Обыски в рабочем кабинете рижского градоначальника и дома у Ушакова начались около полудня (13:00 мск) 30 января. Через несколько часов из дома мэра латвийской столицы вышли шесть человек с двумя пластиковыми пакетами, в которых, предположительно, находились документы. В БПБК заявили, что работники бюро провели «неотложные процессуальные действия» в рамках уголовного процесса (правоохранители не уточнили, о каком деле идет речь), более подробный комментарий там предоставить отказались.

Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года.

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