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Суд признал законным увольнение бывшего мэра Риги Нила Ушакова

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Нил Ушаков
Нил Ушаков
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Административный районный суд отклонил ходатайство бывшего мэра Риги Нила Ушакова, который обжаловал приказ министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце о его увольнении с поста председателя Рижской думы. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

Ушаков также подавал частную жалобу о возможном злоупотреблении министром своими полномочиями. По его мнению, Пуце руководствовался политическими мотивами.

Однако суд счел, что председатель думы несет ответственность за управление капиталом муниципальных компаний, а инвестиции в транспортное предприятие были незаконными. Кроме того, в 2017 году муниципальная собственность сократилась на 18,432 миллиона евро, что не соответствовало нормативным актам и было достаточным основанием для отстранения мэра. В целом суд решил, что увольнение Ушакова было необходимым и соразмерным.

Ушаков намерен обжаловать решение. Он утверждает, что судья раньше работала юристом в министерстве с теми сотрудниками, которые готовят для Пуце документы, что является конфликтом интересов. Бывший мэр заявил, что его отстранили за неправильно оформленный бесплатный проезд для пенсионеров и школьников.

Нил Ушаков лишился своего поста весной 2019 года.

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