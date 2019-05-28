Уволенный «русский мэр» Риги избежал уголовного преследования

Экс-мэр Риги Нил Ушаков и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс больше не фигурируют ни в одном из уголовных расследований, которые ведутся в Латвии. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на материалы агентства LETA.

Согласно данным латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), на данный момент Ушаков и Америкс не являются свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, в отношении которых ведется расследование.

Оба политика участвовали в выборах в Европарламент по спискам от партии «Согласие». По итогам прошедшего 26 мая голосования, они получили депутатскую неприкосновенность.

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5 апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце уволил Нила Ушакова с поста мэра Риги. Официальным поводом для увольнения было названо «неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов».

Сам Ушаков называл свою отставку «противоправной и непрофессиональной». По мнению бывшего мэра, его увольнение — это месть политиков, проигравших выборы в Рижскую думу два года назад. Ушаков намерен обжаловать в суде решение об отстранении.

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После увольнения Ушакова БПБК и Генпрокуратура Латвии начали расследование в его отношении. Экс-мэра подозревали в нарушении закона о долях капитала публичного лица и управлении коммерческими обществами, закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица, закона о бухгалтерском учете и об управлении бюджетами и финансами, а также закона о бюджетах самоуправлений.

БПБК принимало меры в отношении Ушакова в том числе и тогда, когда он находился в должности мэра. 30 января 2019 года в рабочем кабинете и дома у рижского мэра прошли обыски. В БПБК заявили, что работники бюро провели «неотложные процессуальные действия» в рамках уголовного процесса, не уточнив, о каком деле идет речь. Сам Ушаков, комментируя обыски, заявил, что его совесть чиста.

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