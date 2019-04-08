Против «русского мэра» Риги начали расследование о мошенничестве

Министерство окружающей среды и регионального развития Латвии передало информацию о выявленных нарушениях отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова в Генеральную прокуратуру и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Об этом сообщает Delfi.

Ведомство оценит, содержатся ли в действиях Ушакова признаки совершения уголовных преступлений, в частности мошенничества и бездействия должностного лица, которые привели к тяжким последствиям.

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Министр Юрис Пуце в очередной раз подчеркнул, что решение об отстранении Ушакова от должности не несет никакой политической подоплеки и вызвано исключительно многочисленными нарушениями закона. Пуце хотел продемонстрировать всем главам местных самоуправлений, что им необходимо работать исключительно в правовых рамках. В то же время министерство не смогло распустить Рижскую думу, так как нарушений в работе городского парламента выявлено не было.

Ушаков отверг обвинения министра Пуце. Свою позицию политик высказал на странице в Facebook.

«Если министр считает, что компенсация за бесплатный проезд, например, для школьников является мошенничеством, то трудно что-либо еще к этому добавить. Человеку, который создавал партию за счет денег от игорного бизнеса, мошенничество мерещиться должно всюду. Жду обвинений в том, что бесплатные обеды в детских садах тоже приравняют к уголовному преступлению», — написал он.

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Ушаков добавил, что начиная с 2010 года Рижская дума постоянно расширяла категории пассажиров, которые могут пользоваться общественным транспортом бесплатно или с значительными скидками. Он объяснил, что расходы за эти перевозки компенсировал городской парламент, либо в форме дотаций, либо в форме вложения в собственный капитал. Он подчеркнул, что обе эти формы дозволены законом.

Решение об отставке Ушакова появилось в пятницу, 5 апреля, в официальном правительственном вестнике. Его лишили полномочий за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов». Ушакова связывают с коррупционными нарушениями на муниципальном предприятии Rīgas satiksme («Рижское сообщение», отвечает за транспорт), где он является акционером. Политик назвал свою отставку «противозаконной и непрофессиональной» и добавил, что будет оспаривать ее в суде.

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