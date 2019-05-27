Уволенный «русский мэр» Риги стал депутатом Европарламента

Латвийская партия «Согласие», возглавляемая бывшим мэром Риги Нилом Ушаковым, по итогам выборов в Европарламент получила два мандата, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбрикома Латвии.

Список партии возглавлял сам Нил Ушаков. Второй мандат от его партии получит бывший заместитель Ушакова вице-мэр Риги Андрис Америкс. Оба они до 2024 года будут носить статус евродепутатов. Это даст им депутатскую неприкосновенность и позволит избежать преследования по продолжающемуся с 2013 года расследованию, связанному с коррупционным скандалом на муниципальных предприятиях Риги.

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Расследование о мошенничестве в отношении Ушакова было начато спустя несколько дней после его увольнения с поста мэра латвийской столицы. По мнению властей, он нарушил закон о долях капитала публичного лица и управлении коммерческими обществами, закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица, закон о бухгалтерском учете и об управлении бюджетами и финансами, а также закон о бюджетах самоуправлений.

Нил Ушаков был уволен с поста мэра Риги 5 апреля. Решение было принято лично министром по делам регионального развития Латвии Юрисом Пуце. Официальным поводом для увольнения было названо «неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов».

Сам Ушаков назвал свою отставку «противоправной и непрофессиональной». По мнению бывшего мэра, его увольнение — это месть политиков, проигравших выборы в Рижскую думу два года назад. Ушаков намерен обжаловать в суде решение об отстранении.

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