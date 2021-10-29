Россия обратила внимание на «беспощадную Фемиду» Латвии в отношении журналистов

Сотрудники посольства России в Латвии призвали ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации обратить внимание на «беспощадную Фемиду» в отношении СМИ. Сообщение с комментарием приговора русскоязычному журналисту Юрию Алексееву опубликовано на странице дипломатического ведомства в Facebook.

В обращении указано, что выдвинутые в отношения Алексеева обвинения в разжигании национальной розни притянуты за уши, а сам приговор является политически мотивированным.

«Латвийская фемида продолжает беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия, выхолащивая ростки свободы слова и тщательно искореняя чуждое ей мировоззрение», — отметили дипломаты и попросили международную общественность отреагировать на «нечистоплотность» государственных структур Риги.

29 октября Пардаугавский суд Риги приговорил русскоязычного журналиста Юрия Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы. Алексеева признали виновным по статьям «разжигание межнациональной розни», «незаконное хранение боеприпасов» и «распространение детской порнографии». Сам журналист эти обвинения категорически отрицает и считает их абсурдными.

Алексеев также заявил, что власти Латвии проводят кампанию запугивания против русскоязычных журналистов, которые не слушаются их указаний.