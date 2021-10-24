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Мэр Клайпедского района Литвы подтвердил нарушение границы России

Мэр Клайпедского района Литвы Маркаускас подтвердил, что нарушил границу в Куршском заливе
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Фото: Bronius Markauskas / Facebook

Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас подтвердил, что нарушил российскую границу в Куршском заливе во время рыбалки. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Маркаускаса, он «случайно пересек границу российского государства во время рыбалки», после чего был задержан и оштрафован. Он сообщил, что уже едет домой. Чиновник извинился за инцидент и поблагодарил сотрудников консульства Литвы за оперативность и помощь. «Я хороший рыбак, но, как оказалось, не проводник», — написал он.

Ранее в воскресенье национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене сообщило, что российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса и двух его друзей в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы.

Позже представитель главы МИД Литвы сообщила, что литовцы переданы балтийской республике и вернулись на родину. Вместе с тем она не опровергла и не подтвердила информацию СМИ о том, что среди задержанных был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас.

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