Нарушившие границу России литовцы вернулись на родину

Трое литовских граждан, которые в воскресенье, 24 октября, нарушили границу России в Куршском заливе и были задержаны, переданы балтийской республике и вернулись на родину. Об этом сообщила представитель главы МИД Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене, передает ТАСС.

«Задержанные литовские граждане благополучно вернулись в Литву», — сказала она в эфире национального радио LRT. Шмайжите-Кулешене отметила, что этому поспособствовали слаженные действия литовской стороны в лице уполномоченного правительства по границе и сотрудников консульской службы.

Вместе с тем представитель литовского внешнеполитического ведомства не опровергла и не подтвердила информацию СМИ о том, что среди задержанных был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас, увлекающийся рыбалкой. По ее словам, эта информация уточняется.

Ранее в воскресенье национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене сообщило, что российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса и двух его друзей в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы. Сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три пассажира. Предполагается, что это произошло неумышленно.

