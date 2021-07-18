На Украине раскрыли детали нападения на пограничников возле границы с Россией 18 июля

Государственная пограничная служба Украины раскрыла некоторые детали нападения на пограничный наряд в Сумской области возле границы с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря ведомства Андрея Демченко.

По его словам, нападение произошло около 18 июля в 2:00 по московскому времени. Неизвестные люди убежали вглубь территории Украины, признаков нарушения границы в том месте нет. Скорее всего, нападение произошло со стороны Украины.

Демченко добавил, что, состояние здоровья пограничников удовлетворительное, «хотя они получили телесные повреждения средней тяжести, но чувствуют себя более-менее нормально».

Ранее стало известно, что трое неизвестных напали на двух пограничников и отобрали у них табельное оружие. Оно позднее было возвращено, но напавших пока не нашли.

