На Украине обеспокоились исчезновением имевшего доступ к гостайне пограничника

Следователи на Украине обеспокоились таинственным исчезновением пограничника, который имел доступ к ряду документов, составляющих государственную тайну. О ходе расследования рассказал ТСН руководитель главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, пропавший еще 1 июня начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков перебрался в Одессу после того, как Крым, где он раньше жил, вошел в состав России в 2014 году. При этом на новом месте службы мужчина получил доступ к секретной информации.

«Этот гражданин был не последним человеком именно своей структуры. То есть у него был доступ к какой-то государственной тайне, поэтому именно правоохранителей и Службу безопасности также привлекли к совместной следственно-оперативной группе», — пояснил Цуцкиридзе.

Он отметил, что в настоящее время в качестве одной из версий исчезновения пограничника следователи рассматривают его возвращение в Крым. Среди других версий — проблемы, связанные с личной жизнью или профессиональной деятельностью. Известно, что за последние полгода мужчина занял у своих знакомых и сослуживцев около 10-15 тысяч долларов.