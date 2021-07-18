На границе с Россией напали на украинских пограничников и отобрали оружие

На границе с Россией неизвестные напали на украинских пограничников и отобрали их оружие

Нападение неизвестных людей на украинских пограничников произошло в Сумской области на участке границы с Россией, сообщает МВД страны.

В ведомстве уточнили, что нападение на пограничный наряд случилось ночью 18 июля. Напавших было трое, им удалось отобрать табельное оружие пограничников и нанести тем телесные повреждения.

Позднее пограничная служба вместе с полицией вернула оружие, но поиск напавших продолжается. В случае поимки им предъявят обвинения по статьям о похищении оружия и насилию в отношении работника правоохранительного органа. Санкции этих статей Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В полиции добавили, что усилили охрану государственной границы, а на место происшествия направился глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.